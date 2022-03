Lost Judgment in nuovi trailer dedicati all'espansione The Kaito Files

Lost Judgment di Sega riceverà un'espansione a pagamento con The Kaito Files alla fine di questo mese con il personaggio di Masaharu Kaito sotto i riflettori.

Oltre a giocare attraverso la sua storia in quattro capitoli, i giocatori utilizzeranno anche due nuovissimi stili di combattimento: Bruiser e Tank. Sono stati pubblicati nuovi trailer incentrati su ogni stile.

Bruiser Style permette di utilizzare alcune schivate interessanti. Una di queste manovre consente a Kaito di schivare l'attacco di un nemico e poi affrontarlo direttamente usando un tavolo. Sono disponibili anche tecniche di contro-attacco, incluso un forte pugno allo stomaco. D'altra parte, Tank Style utilizza tecniche come bloccaggi e oggetti ambientali per infliggere danni. È uno stile più difensivo ma possiede anche abbastanza potenza offensiva.

Lost Judgment - ​​The Kaito Files uscirà il 28 marzo per PS4, PS5, Xbox Series X/S e Xbox One. Venduta separatamente per $30, l'espansione è inclusa anche nel Season Pass e nella Ultimate Edition.

Fonte: Gamingbolt.