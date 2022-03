Mac Studio vi costerà la bellezza di $10.300 se sceglierete il bundle più costoso

Apple ha recentemente presentato il suo Mac Studio, un computer compatto che si distingue per le sue dimensioni e per il nuovo chip M1 Ultra, insieme al monitor 5K Mac Studio Display.

A prima vista, il costo base del pacchetto è di circa $3.600, ovvero $1.999 per Mac Studio e $1.599 per Studio Display. Se sceglierete la potenza di elaborazione e le opzioni di archiviazione più elevate possibili, tuttavia, i due dispositivi convergono per arrivare a una configurazione di oltre $10.000.

Mac Studio è progettato per vivere sotto un formidabile monitor da 27 pollici. Elabora 2,5 o 3,8 volte più velocemente dell'iMac da 27 pollici, a seconda che scegliate la versione Mac Studio con chip M1 Max ($1.999) o M1 Ultra ($3.999).

Potrete aggiornare la GPU della versione M1 Ultra dai 48 core predefiniti a 64 core per ulteriori $1.000. Raddoppiare la memoria da 64 GB a 128 GB costerà $800 e massimizzare lo spazio di archiviazione fino a 8 TB richiederà $2.200 in più. (È importante notare che una volta effettuata una scelta, la decisione sarà definitiva: Apple non consentirà di aggiungere più memoria o spazio di archiviazione dopo aver acquistato il computer).

Per quanto riguarda il monitor, Mac Studio Display nella sua versione più economica costerà $1.599. Aggiungendo lo speciale vetro antiriflesso da $300 e un supporto da $400, guarderete un monitor da $2.299.

Mac Studio è una nuova linea di prodotti di Apple. È di dimensioni compatte, come il Mac Mini, ma più alto, arrivando a 3,7 pollici di altezza. È la prima macchina di Apple con il nuovissimo chip M1 Ultra, che è stato annunciato insieme al computer all'ultimo evento della società.

Fonte: Cnet.