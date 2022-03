Mac Studio di Apple: ecco il piccolo computer di livello professionale basato su M1 Ultra

Apple ha introdotto un nuovo computer desktop ad alta potenza che si trova tra Mac mini e Mac Pro. L'azienda ha lanciato Mac Studio, una macchina compatta con un chip M1 Ultra fino a 20 core e una GPU a 64 core.

Apple ritiene che Studio sia fino al 60% più veloce di un Intel Mac Pro a 28 core nelle attività della CPU, l'80% più veloce della scheda grafica Mac più veloce ed è in grado di gestire l'8K.

Avrete l'imbarazzo della scelta per le periferiche con quattro porte Thunderbolt 4, due porte USB-A, HDMI ed Ethernet 10 Gbps sul retro. Ci sono anche porte anteriori: due connettori USB-C e uno slot per schede SD.

Il computer è efficiente dal punto di vista energetico. Apple afferma che Mac Studio utilizza circa 100 W in meno di energia rispetto a un PC Windows a 16 core con livelli di prestazioni simili. Non è chiaro come le prestazioni si accumulino nella vita reale, ovviamente, ma è degno di nota il fatto che Apple stia persino confrontando un Mac desktop con torri PC consumer di fascia alta.

Mac Studio parte da $1.999 con un M1 Max, 32 GB di RAM e un SSD da 512 GB e sarà disponibile il 18 marzo. I preordini sono già attivi. Una versione con M1 Ultra, 64 GB di RAM e un SSD da 1 TB costa $3.999 e massimizzare il sistema con 128 GB di RAM e un SSD da 8 TB vi costerà ben $7.999. L'Apple Studio Display da 27 pollici aggiuntivo costa $1.599 e potete acquistare anche Magic Keyboard (con Touch ID), Magic Trackpad e Magic Mouse ai rispettivi prezzi di $199, $149 e $99.

Fonte: Engadget.