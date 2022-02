Mad Max 2, il sequel del gioco di Avalanche Studios sarebbe in via di sviluppo

Avalanche Studios ha lavorato a diversi giochi: tra questi ricordiamo Mad Max. Ebbene, a quanto pare lo studio starebbe sviluppando il sequel del gioco, Mad Max 2.

A svelarlo è Wendy W Fok, un'artista legata allo sviluppo, che sembra aver interpretato una ribelle in Mad Max 2, come indicato nel tweet che potete vedere in calce a questa news, che è stato pubblicato qualche giorno fa. Questa informazione quindi non lascerebbe adito a dubbi visto che stiamo parlando di una persona che ha collaborato al suo sviluppo.

Il gioco Avalanche è stato gestito diversamente dalla serie di film, con una trama diversa e indipendente di questo universo cinematografico. Ma sappiamo anche che Furiosa, il personaggio interpretato da Charlize Theron, avrà un sequel basato sulle sue origini, sempre diretto da Miller. Sarà uno dei motivi dello sviluppo di Mad Max 2?

Before times, at @AvalancheSweden in New York, when O'Neil invited me to get scanned to be in Mad Max 2, as a rebel. The magic of #photogrammetry, 3D Scanning, & many cameras @MadMaxGame. pic.twitter.com/gIjzC3zM54 — WENDY W FOK | ??? (@W_W_F) February 7, 2022

Ad ogni modo, Avalanche Studios non ha fatto ancora nessun annuncio a riguardo. Non ci resta che attendere.

Fonte: PSU