Madden 22 e Surviving Mars tra i titoli gratuiti dell'Amazon Prime Gaming di marzo

Sono stati appena annunciati i titoli che figureranno tra quelli gratuiti nell'Amazon Prime Gaming di marzo. Sette in totale, tra cui Madden NFL 22, Surviving Mars, Crypto Against All Odds, I'm look INside, Pesterquest, SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech e The Stillness of the Wind.

Madden NFL 22 contiene funzionalità completamente nuove come l'IA di Next Gen Stats e Dynamic Gameday che offrono l'esperienza di gioco migliore in assoluto. Surviving Mars si destreggia tra sfide e strategie per aumentare le possibilità di sopravvivenza della colonia su Marte mentre si scoprono i molti misteri del pianeta rosso. In Crypto Against All Odds si assume il ruolo di un esperto di sicurezza informatica in cui i giocatori combattono contro hacker e altre minacce blockchain ambientate in questa fiction interattiva cypherpunk.

LOOK INside ci mette nei panni di Manon, un personaggio che scopre un libro in soffitta che rivela il passato dei membri della sua famiglia attraverso i loro ricordi, gesti, stranezze e piccoli segreti mentre Pesterquest permette di intraprendere una missione di importanza epica in una cupa avventura suddivisa in episodie e ambientata nell'oscuro e divertente universo di Homestuck/Hiveswap in cui i giocatori si sposteranno tra la Terra e Alternia.

In SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech, un gruppo di aspiranti eroi attraverso un mondo splendidamente disegnato a mano e intense battaglie usando solo l'ingegno e una manciata di carte. Infine, The Stillness of the Wind, dove si gioca nei panni di Talma, un personaggio vicina ai suoi ultimi anni di vita occupandosi della sua fattoria, sopravvivendo, sussistendo, mentre lettere sempre più inquietanti arrivano dalla sua famiglia in città.

