Mafia: Trilogy disponibile su Amazon in un'offerta imperdibile

Se siete fan di Mafia e volete mettere le mani su Mafia: Trilogy, abbiamo delle grandi notizie per voi!

Su Amazon è disponibile Mafia: Trilogy per PlayStation 4 a un prezzo decisamente vantaggioso. Nello specifico, i fan possono acquistare la trilogia a soli 17,46 Euro.

Per chi non lo sapesse, Mafia: Trilogy include le Definitive Edition di Mafia: The City of Lost Heaven, Mafia II e Mafia III. Oltre a questo sono inclusi anche tutti i DLC. Da segnalare che, anche se la copertina della versione in offerta è in tedesco, i giochi sono sottotitolati in italiano.

L'offerta per Mafia: Trilogy è valida per la versione PS4, ma i tre titoli possono girare anche su PS5 grazie alla retrocompatibilità.

Infine, se siete interessati solo a Mafia Definitive Edition, il remake del primo capitolo, il gioco è disponibile in versione PS4 a 25,78€ e in versione Xbox One a 25,98€.

Che ne dite?