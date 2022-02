Mafia Trilogy per PS4 è in offerta su Amazon

Se ancora non avete avuto l'opportunità di giocare a Mafia Trilogy allora questa notizia fa proprio al caso vostro. Mafia Trilogy raccoglie tutti e tre i capitoli sviluppati da Hangar 13.

Amazon sta vendendo Mafia Trilogy per PlayStation 4 ad un prezzo scontato: sarete quindi in grado di acquistare le trilogia a 15,70 euro anziché 17,45 euro, con uno sconto del 10%. La versione in questione ha la copertina tedesca, ma i dialoghi all'interno del gioco saranno comodamente sottotitolati in italiano. Se l'offerta vi stuzzica allora qui di seguito trovate il link

Mafia Trilogy per PlayStation 4

Vi ricordiamo che queste offerte Amazon sono a tempo limitato perciò se vi interessa non perdete tempo.