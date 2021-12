Mages of Mystralia è un mix tra Diablo e Zelda ed è il gioco gratis su Epic Games Store

È un altro giorno ed Epic Games Store ha annunciato il nuovo gioco che sarà possibile riscattare gratuitamente. L'omaggio di oggi è un meraviglioso piccolo indie che prende l'avventura in stile Zelda e la risoluzione di enigmi, gli dà un combattimento simile a Diablo e consente di creare i vostri incantesimi per dare all'azione un tocco personale. Ecco Mages of Mystralia.

Nel regno di Mystralia, ci vogliono più cervello che muscoli per avere successo. Affronterete creature colossali e potentissime, e attraverserete percorsi insidiosi. Dovrete risolvere rompicapo che metterebbero in difficoltà anche il più avveduto dei saggi anziani. E superare gli ostacoli seminati da coloro che sperano nel vostro fallimento.

In Mages of Mystralia vestirete i panni di Ziya, una giovane ragazza che scopre di avere un'innata propensione per la magia. Purtroppo la magia è stata bandita ormai da tempo, perciò, tutta sola, si lancerà in un viaggio di addestramento per imparare a controllare i suoi poteri. Lungo la strada incontrerà altri maghi esuli e scoprirà rune dalle proprietà magiche, che imparerà a combinare in milioni di modi diversi per creare incantesimi sempre nuovi.

Ricordiamo che Mages of Mystralia sarà disponibile per un solo giorno: domani alle 17:00 Epic Games svelerà un nuovo gioco.

Fonte: Epic Games