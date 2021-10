Magic The Gathering invaso dall'universo di Stranger Things! Tutti i dettagli di un grande crossover

Dopo il successo del precedente Secret Lair (una selezione di carte famose ristampate in formato premium) a tema Walking Dead, Wizards of The Coast ha deciso di espandere ancora di più il proprio multiverso di cultura pop per Magic The Gathering, annunciando un nuovo bundle dedicato alla famosissima serie Netflix Stranger Things.

Disponibile nelle versioni foil tradizionale e non foil, il drop presenta otto nuovissime carte e un Segnalino Indizio unico. I fan possono divertirsi con i loro personaggi preferiti dello show, inclusi Jim, Dustin e Undici, e sfruttare i loro talenti unici per partite indimenticabili. Altre carte includono: Mike, the Dungeon Master, Mind Flayer, the Shadow e Will the Wise.

Il prodotto è chiaramente mirato ai giocatori del popolare formato Commander, e le carte rappresentanti gli eroi della serie, sono tutte carte leggendarie con meccaniche di gioco uniche.

Alcune delle carte presenti nel Secret Lair dedicato a Stranger Things.

Insieme a Secret Lair X Stranger Things, ci saranno sei nuovi interessanti drop, con un design davvero originale e unico. I fan possono celebrare Halloween con Mirrodinsanity, Monster Anatomy 101, Monster Movie Marathon, Read the Fine Print, Showcase: Midnight Hunt e Thrilling Tales of the Undead.

Mirrodinsanity - Non-Foil a €34.99 e in Foil Tradizionale a €44.99

- Non-Foil a €34.99 e in Foil Tradizionale a €44.99 Monster Anatomy 101 - Non-Foil a €34.99 e in Foil in rilievo a €44.99

- Non-Foil a €34.99 e in Foil in rilievo a €44.99 Monster Movie Marathon - Non-Foil a €34.99 e in Foil Tradizionale a €44.99

- Non-Foil a €34.99 e in Foil Tradizionale a €44.99 Read the Fine Print - Non-Foil a €34.99, in Foil Tradizionale a €44.99 e in Foil in rilievo a €44.99

- Non-Foil a €34.99, in Foil Tradizionale a €44.99 e in Foil in rilievo a €44.99 Showcase: Midnight Hunt - Non-Foil a €34.99 e in Foil Tradizionale a €44.99

- Non-Foil a €34.99 e in Foil Tradizionale a €44.99 Thrilling Tales of the Undead - Non-Foil a €34.99 e in Foil Tradizionale a €44.99

La nuova ondata di prodotti Secret Lair si preannuncia davvero interessante!

La finestra di preordine del Superdrop di Ottobre inizia il 18 ottobre e termina il 15 novembre su secretlair.wizards.com.