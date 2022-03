Marauders, l'FPS tra Escape from Tarkov e sci-fi in un nuovo trailer ufficiale

Lo sviluppatore Small Impact Games e l'editore Team17 hanno annunciato ufficialmente il suo nuovo gioco, Marauders, completo di un trailer che mostra ai giocatori cosa possono aspettarsi dal prossimo FPS loot-n-shoot a tema pirata spaziale in arrivo in accesso anticipato su Steam entro la fine dell'anno.

L'ambientazione è un'alternativa degli anni '90 in cui qualcosa noto come "La Grande Guerra" non è mai finito. In questo universo a storia diversa, la massiccia sovraindustrializzazione ha portato il pianeta Terra a un bivio, con molti dei suoi abitanti già in fuga verso le stelle per cercare rifugio.

I giocatori assumono il ruolo di mercenari spaziali conosciuti come Marauders che sfrecciano nello spazio per esplorare, razziare, depredare... e cercare di scappare intatti. Il mondo distopico "grintoso dieselpunk" consente ai giocatori di scegliere una varietà di modi diversi per far vivere loro i sogni dei pirati spaziali. Durante l'esplorazione delle profondità dello spazio, i giocatori si imbatteranno nell'assortimento standard di colonie, fabbriche e stazioni spaziali che possono essere razziate per ricompense preziose.

Marauders sarà lanciato su PC tramite l'accesso anticipato di Steam verso la fine del 2022.