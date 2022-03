Mario Day: pensate che il cappello di Mario sia rosso puro? Non proprio...

Mario, il baffuto idraulico è un personaggio riconoscibilissimo in tutto il mondo ed è diventato un punto fermo per quanto riguarda Nintendo. Sappiamo tutti che aspetto ha, con i suoi grandi baffi, la salopette blu ed il cappello rosso. Su quest'ultimo accessorio tuttavia nuovi dettagli dimostrano che in realtà il suo iconico cappello non è stato sempre rosso puro.

Un utente su Twitter ha condiviso alcuni fatti sbalorditivi sull'idraulico preferito di tutti. Da gioco a gioco, il berretto di Mario ha vari colori, ma solo una volta ha sfoggiato un cappello "Rosso Puro".

Secondo SupperMarioBroth, il cappello più rosso di Mario si trova all'interno di Super Mario 64. Il cappello e la maglietta dell'idraulico sono una tonalità di #FF0000 nel gioco, che è classificata come la tonalità di rosso più pura.

The reddest that Mario's shirt and hat have ever been was in Super Mario 64, where they were the hex color FF0000, the purest red representable on a screen. All Mario sprites and models before and after this used various less pure shades of red. pic.twitter.com/BfPkZLrkCM — Supper Mario Broth (@MarioBrothBlog) March 8, 2022

Come possiamo vedere, il colore del cappello di Mario ha subito un cambiamento di sfumature lungo il corso dei suoi giochi arrivando al Rosso Puro solo una volta.

Fonte: Kotaku