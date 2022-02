Mario Kart 8 Deluxe sta per aggiungere 48 percorsi classici rimasterizzati come DLC a pagamento

Nintendo ha annunciato durante il Direct di ieri che porterà ben 48 nuovi percorsi su Mario Kart 8 Deluxe come DLC a pagamento, a partire dal 18 marzo.

Questi 48 percorsi saranno estratti da tutta la serie Mario Kart, con ogni tracciato rimasterizzato per infondervi un po' del glorioso smalto di Mario Kart 8.

Tuttavia, non aspettatevi di ottenere tutti i 48 tracciati contemporaneamente; Nintendo lancerà otto percorsi alla volta in sei ondate, a partire dal 18 marzo e proseguirà fino alla fine del 2023.

"Un totale di 48 percorsi rimasterizzati tratti dalla serie Mario Kart sono in arrivo in Mario Kart 8 Deluxe come contenuti scaricabili a pagamento", si legge nel comunicato di Nintendo. "Entro la fine del 2023 verranno pubblicati sei pacchetti da otto percorsi, giocabili in locale e online. Mario Kart 8 Deluxe - Pass percorsi aggiuntivi sarà acquistabile separatamente, al prezzo di 24,99 €, ma i possessori di un'iscrizione a Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo potranno accedere ai suoi contenuti senza costi aggiuntivi".

"Nel primo pacchetto, in arrivo il 18 marzo, saranno inclusi percorsi come Wii Outlet Cocco, N64 Cioccocanyon e Tour Neon di Tokyo. I preordini per Mario Kart 8 Deluxe - Pass percorsi aggiuntivi inizieranno poco dopo la fine della presentazione. I giocatori che non possiedono ancora Mario Kart 8 Deluxe e sono interessati a unirsi al divertimento possono approfittare di uno sconto del 33% nel Nintendo eShop, fino alle 23:59 del 20 febbraio".

