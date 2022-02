Switch ha vendite software altissime tra Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing: New Horizons e una Top 10 da far invidia

Nintendo ha aggiornato la lista dei dieci videogiochi Nintendo Switch più venduti in occasione della presentazione dei risultati finanziari per il terzo trimestre di questo anno fiscale 2021/22. L'azienda di Kyoto chiude così il periodo natalizio della stagione in corso e lo fa mantenendo i suoi principali successi commerciali vendendo come se il tempo non fosse passato. È il caso di Animal Crossing: New Horizons e Mario Kart 8 Deluxe, con vendite stratosferiche al punto da far sembrare piccoli gli altri.

Nel trimestre che comprende il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021, Nintendo ha venduto 85,41 milioni di videogiochi, per un totale di 766,41 milioni di titoli venduti dal lancio della console lo scorso marzo 2017. Come di consueto nello spazio dedicato a software sul portale ufficiale, i dieci titoli first party sono i più venduti nella storia della console.

Mario Kart 8 Deluxe - 43,35 milioni

Animal Crossing New Horizons - 37,62 milioni

Super Smash Bros. Ultimate - 27,40 milioni

The Legend of Zelda: Breath of the Wild - 25,80 milioni

Pokémon Spada e Pokémon Scudo - 23,90 milioni

Super Mario Odyssey - 23,02 milioni

Super Mario Party - 17,39 milioni

Pokémon Let's Go, Pikachu! - Let's Go, Eevee! - 14,33 milioni

Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente - 13,97 milioni

Ring Fit Adventure - 13,53 milioni

Sempre durante il report finanziario Nintendo ha annunciato che Switch ha venduto oltre 100 milioni di console.

Fonte: GamingBolt