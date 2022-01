Mario Kart 8 Deluxe conquista la classifica di vendita UK per la seconda volta consecutiva

I nuovi dati per quanto riguarda le vendite del Regno Unito sono ora disponibili per la settimana terminata l'8 gennaio e rivelano, forse senza nemmeno troppa sorpresa che Mario Kart 8 Deluxe è rimasto in cima per la seconda settimana consecutiva.

La notizia significa che, nonostante il gioco sia stato lanciato nel lontano 2017, Mario Kart 8 Deluxe è stato finora in cima alle classifiche nel Regno Unito per l'intero 2022, anche se sono passati solamente pochi giorni dal suo inizio. La serie di vittorie finirà senza dubbio ad un certo punto, ma è impressionante vedere che il gioco più venduto di Switch sta ancora facendo affari dopo tutto questo tempo.

In sostanza le prime tre posizioni non cambiano rispetto alla scorsa settimana: come detto in prima posizione troviamo Mario Kart 8 Deluxe, in seconda FIFA 22,mentre in terza posizione troviamo un'altra esclusiva Nintendo Switch, Animal Crossing: New Horizons.

Qui di seguito potete dare uno sguardo alla classifica:

Mario Kart 8 Deluxe FIFA 22 Animal Crossing: New Horizons Minecraft (Switch) Call of Duty: Vanguard Ring Fit Adventure Marvel's Spider-Man: Miles Morales Pokémon Diamante Lucente Just Dance 2022 Grand Theft Auto 5

Fonte: GamingBolt