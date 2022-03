Mario Kart 8 Deluxe, scoperti da un dataminer i potenziali nuovi tracciati del Pass Percorsi Aggiuntivi

Con Mario Kart 8 Deluxe aggiornato alla versione 2.0.0 e il DLC Pass Percorsi Aggiuntivi disponibile da oggi, i dataminer sono entrati subito per vedere cosa potevano trovare. Ovviamente, i dataminer speravano di scoprire alcuni futuri tracciati e sembra che sia esattamente quello che hanno trovato.

Il dataminer MrNantendo ha dato un'occhiata all'ultimo aggiornamento e ha trovato una serie di percorsi che potrebbero benissimo arrivare in futuro prossimo. Questi tracciati non sono confermate in alcun modo, ma dal momento che sono nascoste sia nel codice sorgente del gioco che in un'immagine di Mario Kart 8 Deluxe, sembra probabile che a un certo punto arriveranno. Ecco la lista.

Sydney Sprint (Tour)

New York Minute (Tour)

Singapore Speedway (Tour)

Mario Circuit (SNES)

Sunset Wilds (SNES)

DK Summit (Wii) -Maple Treeway (Wii)

Waluigi Stadium (GCN)

Rainbow Road (3DS)

Merry Mountain (Tour)

Vancouver Velocity (Tour)

Sunset Wilds (GBA)

Vanilla Lake (SNES)

Looks like we got a datamine leak after all. Courses on here include:

- Sydney Sprint (tour)

- LA Laps (tour)

- Mario Circuit (SNES)

- Koopa Cape (Wii)



Can you see any more? pic.twitter.com/uv6bGadUye — Joshua 'NantenJex' Goldie (@MrNantendo) March 18, 2022

Mario Kart 8 Deluxe ha ancora molto da dare ai giocatori e il Pass Percorsi Aggiuntivi ne è la conferma. Non resta che attendere quali saranno i prossimi tracciati che verranno aggiunti.

