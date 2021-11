Mario Kart 8 Deluxe immortale! È ancora il gioco più venduto del Black Friday in UK

Un nuovo report di GamesIndustry.biz rivela che Mario Kart 8 Deluxe è il videogioco più venduto del Black Friday 2021 nel Regno Unito.

Mario Kart è balzato di sei posizioni rispetto alla settimana precedente, guadagnando il 567% nelle vendite durante il Black Friday.

Mario Kart 8 Deluxe su Switch è il gioco più venduto con quasi 40 milioni di vendite totali e continua a vendere bene ogni anno. Erano in corso diverse offerte per Mario Kart 8 Deluxe, comprese le copie del gioco fornite in bundle con Switch, il che ha contribuito al numero di vendite.

I numeri di vendita di Mario Kart 8 Deluxe sono solo per le copie fisiche e non per quelle digitali.

Il secondo gioco più venduto nel Regno Unito durante il Black Friday è stato FIFA 22, che è salito del 145%, seguito da Minecraft su Switch, che è salito del 258%. Call of Duty: Vanguard è stato il quarto gioco più venduto, ma durante il Black Friday ha venduto lo stesso numero di copie della settimana precedente.

Tuttavia, le vendite fisiche del Black Friday di quest'anno sono state inferiori rispetto allo scorso anno. Le copie fisiche dei giochi nel Regno Unito sono diminuite del 10% rispetto al Black Friday 2020.

Fonte: Gamepur.