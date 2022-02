Mario Kart 8 ha venduto più di 50 milioni di copie tra Switch e Wii U

Nintendo ha rivelato i numeri aggiornati per i giochi Nintendo Switch e conferma ancora una volta che Mario Kart 8 Deluxe è un vero successo. Dal suo lancio nel 2017, sono state vendute oltre 43,35 milioni di unità e questo rappresenta il gioco più venduto per la popolare console che sta dando nuova vita ai giochi di nuova generazione di Nintendo. Se contiamo le copie di Mario Kart 8 uscite su Wii U, le vendite superano i 50 milioni (51,81 per essere precisi).

Dal suo debutto, Mario Kart 8 Deluxe ha venduto costantemente a un ritmo di circa quattro copie ogni dieci vendite Switch. In poche parole, è visto come un must per i nuovi possessori di Switch.

Animal Crossing New Horizons si attesta al secondo posto con 37,62 milioni di unità vendute in meno di 2 anni, un'altra impressionante dimostrazione dell'effetto di Switch sulle IP Nintendo, mentre Super Smash Bros. Ultimate arriva al 3° posto con oltre 27,40 milioni di unità vendute. Si tratta di numeri da record per la società nipponica che fanno capire quanto questa console ibrida sia ancora amata.

Sempre nei dettagli finanziari, Nintendo Switch ha venduto oltre 100 milioni di console, superando addirittura Wii e la prima PlayStation.

Fonte: ResetEra