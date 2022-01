Mario + Rabbids Sparks of Hope, la sua uscita sarebbe più lontana di quanto pensiamo

A giugno, Ubisoft Milan e Nintendo avevano annunciato Mario + Rabbids Sparks of Hope, il seguito di Mario + Rabbids Kingdom Battle del 2017. A quel tempo, il gioco Nintendo Switch OLED, Nintendo Switch Lite e Nintendo Switch aveva una finestra di uscita del 2022, tutt'oggi ancora ufficiale. Tuttavia, secondo un nuovo report, potrebbe non esserlo più..

Secondo il leaker e insider Nintendo, Nate the Hate, ci sono buone probabilità che il gioco venga spostato al 2023. Il leaker non esclude completamente un lancio nella seconda metà di quest'anno, ma in base a ciò che ha sentito del gioco e del suo sviluppo, al momento è improbabile che ciò accada.

Sfortunatamente l'insider non entra nei dettagli sul motivo per cui il gioco potrebbe essere rinviato e se i fan di Nintendo che non vedono l'ora dovrebbero essere preoccupati per il gioco e il suo sviluppo. Per quanto riguarda Ubisoft e Nintendo, entrambe devono ancora pubblicare un annuncio ufficiale, pertanto si tratta semplicemente di un rumor.

Mario + Rabbids Sparks of Hope è in sviluppo per la famiglia di Nintendo Switch.

Fonte: GamingBolt