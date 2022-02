Mario Strikers: Battle League Football è in arrivo su Switch

Nintendo ha annunciato Mario Strikers: Battle League Football per Nintendo Switch.

Il gioco sarà il terzo della serie Mario Strikers, dopo Mario Smash Football (aka Super Mario Strikers) su GameCube e Mario Strikers Charged su Wii.

Come i suoi predecessori, Battle League Football si concentrerà sull'azione calcistica in stile arcade 5v5, senza falli e la possibilità di usare oggetti.

Il titolo verrà lanciato il 10 giugno e supporterà il multiplayer locale per un massimo di otto giocatori.

Mario Strikers: Battle League Football includerà anche il gioco online, con un massimo di 20 giocatori in grado di unirsi a un club nel tentativo di essere i migliori al mondo.

I giocatori potranno anche raccogliere equipaggiamento, che non solo cambierà l'aspetto del proprio personaggio, ma cambierà anche le sue statistiche.

Saranno presenti anche tiri speciali e questa volta, quando i giocatori ne attivano uno, lo stile artistico cambierà in uno schizzo disegnato a mano, simile all'artwork ufficiale dei precedenti giochi di Mario Strikers.

Questo sarà il quarto gioco sportivo di Mario su Switch, dopo Mario Tennis Aces, Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 e Mario Golf: Super Rush.

"Scopri lo strike, uno sport 5 contro 5 simile al calcio in cui l'unica regola è fare di tutto per vincere! Fino a otto giocatori, quattro per squadra, possono sfidarsi sulla stessa console Nintendo Switch. Oltre alle partite singole, il gioco includerà una modalità online* che permette a 20 giocatori di unire le forze per diventare il club più forte del mondo. Mario Strikers: Battle League Football arriverà su Nintendo Switch il 10 giugno".

