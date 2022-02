Mario Strikers: Battle League Football è sviluppato da Next Level Games

Quello che molti avevano ipotizzato in precedenza è stato ora confermato: Next Level Games sta lavorando al nuovo Mario Strikers: Battle League Football.

Un elenco nel database di classificazione australiano relativo all'imminente gioco ha elencato Next Level Games come sviluppatore del gioco. Nel frattempo, Nintendo è elencata come publisher.

Questa notizia non dovrebbe sorprendere i fan di Mario Strikers. Next Level Games ha anche supervisionato lo sviluppo di Super Mario Strikers su GameCube e Mario Strikers Charged su Wii.

Oltre ai giochi di cui sopra, lo sviluppatore ha lavorato anche su molti altri giochi sotto l'ombrello di Nintendo, tra cui Luigi's Mansion 3 e Metroid Prime: Federation Force.

Più recentemente, Next Level Games è diventata una consociata di proprietà di Nintendo, quando è stata acquisita dalla società nel 2021.

Mario Strikers: Battle League Football sarà lanciato su Nintendo Switch il 10 giugno.

Fonte: Eurogamer.net.