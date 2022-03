Mark Zuckerberg è stato sfidato dal lottatore di MMA Paddy Pimblett

Paddy Pimblett è uno dei più grandi astri nascenti della UFC, ma ha anche il dono della parlantina e di certo sa come intrattenere un pubblico. E' dal settembre del 2021 che cerca di portare sull'ottagono Jake Paul, suo fratello Logan Paul e la leggenda della boxe Mike Tyson: decisamente una personalità esuberante.

Tuttavia, adesso ha una nuova "fissa": il CEO di Meta Mark Zuckerberg, forse per via della chiusura del suo account Instagram. In un'intervista dopo un incontro, il 19 marzo (visionabile in calce), Pimblett ha rivelato cosa ha intenzione di fare in futuro, dicendo: "Probabilmente mi riposerò e ingrasserò un po'", aggiungendo tempo dopo "Chi voglio combattere? Mark Zuckerberg! Bello, muoio dalla voglia di pestarti. Sono stufo di te!"

"Sono stufo di te che chiudi il mio account Instagram quando non faccio che aiutare le associazioni di beneficenza e le persone con problemi di salute mentale", ha aggiunto. "Sei il più grande bullo del mondo!"

La folla in quel di Londra lo ha applaudito, manifestando forse la voglia di vedere davvero l'incontro, che realisticamente non avverrà mai.

Fonte: Dexerto