Martha is Dead dai creatori di The Town of Light è stato rinviato. Nuovo trailer e data di lancio

Caracal Games, LKA e Wired Productions hanno annunciato che il loro thriller psicologico, Martha Is Dead, uscirà il 24 febbraio 2022. Il gioco era originariamente previsto per la fine del 2021 e ora è stato aggiunto a un elenco in continua crescita di giochi rinviati stipati all'inizio del 2022.

Martha Is Dead è ambientato nell'Italia degli anni '40 durante la seconda guerra mondiale. Il personaggio che dà il nome al titolo viene trovato morto durante il conflitto e, giocando nei panni di sua sorella gemella Giulia, i giocatori devono cercare la verità in un mondo avvolto da mistero e superstizione, il tutto mentre infuria la guerra.

Martha è morta e Giulia, sua sorella gemella, la giovane figlia di un soldato tedesco, deve affrontare il pesante trauma della perdita e le conseguenze del suo assassinio. La ricerca della verità viene coperta da un misterioso folclore e l'orrore della guerra si fa sempre più vicino. Durante ai Golden Joystick Awards è stato mostrato un nuovo trailer che reca con sé la nuova data di uscita.

Martha is Dead sarà disponibile quindi dal 24 febbraio 2022 su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 e PS5.