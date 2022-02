Martha is Dead su PlayStation, svelati i contenuti censurati

E' stato condiviso un elenco delle modifiche apportate alla versione PlayStation di Martha is Dead. All'inizio di questo mese, era stato annunciato che il gioco avrebbe subito una censura per quanto riguarda le piattaforme di Sony, mentre le versioni PC e Xbox sarebbero rimaste intatte. I dettagli nella news potrebbero urtare le persone sensibili, pertanto non proseguite oltre se non volete leggere.

IGN ha ora dettagliato i numerosi tagli e li ha discussi con lo sviluppatore ed editore di Martha is Dead, che ha confermato di averli apportati su richiesta di Sony. Su PS4 e PS5, due scene sono state modificate in modo che non siano più interattive. Ciò include la sezione presente nella demo del gioco, in cui il personaggio del giocatore rimuove il viso di una donna con un coltello e un'altra in cui il giocatore apre l'utero di una donna con un paio di forbici.

Oltre a questo, un dialogo esplicito che fa riferimento alla masturbazione è stato completamente rimosso. Lo sviluppatore ha affermato che questo cambiamento era dovuto alla posizione della scena, un ospedale psichiatrico, che era "un contesto considerato inappropriato", presumibilmente da Sony. Il team ha aggiunto inoltre una modalità completamente censurata in cui le scene non interattive di cui sopra vengono completamente saltate, insieme ad altre due scene che mostrano aborto spontaneo e suicidio.

"Le modifiche ai contenuti sono state apportate a seguito delle conversazioni con PlayStation in vista del nostro lancio", ha affermato l'editore Wired Productions. "Sebbene le modifiche non fossero pianificate e abbiano comportato un leggero rinvio della produzione dell'edizione fisica, PlayStation ci ha supportato pienamente per ridurre al minimo i disguidi".

Fonte: IGN