Martha is Dead per PS5 e PS4 in una clip che mostra cosa potrebbe aver censurato Sony

Martha is Dead, l'horror degli sviluppatori ed editori italiani LKA e Wired Production, arriverà verso la fine di febbraio e, come vi abbiamo riportato in precedenza, le versioni fisiche per PS4 e PS5 sono state rinviate poiché "preda" della censura.

Ora, in rete, sta circolando un video che mostra quello che Sony potrebbe aver censurato nelle versioni PS5 e PS4. Da quello che possiamo vedere, si tratta di immagini molto forti che potrebbero disturbare alcuni utenti.

Nella clip pubblicata su Twitter, possiamo vedere una scena in cui la pelle del viso di un cadavere viene tagliata via. La visuale è in prima persona e il video si ferma nel momento in cui viene rimossa la pelle.

This is what Playstation are blocking from Martha Is Dead. This could be too far for alot of people. https://t.co/oyMJxfG9HK — Idle Sloth (@IdleSloth84) February 12, 2022

Certo, alcuni potrebbero ritenere le immagini molti forti, ma si tratta di una scelta degli autori e, forse, rimuovere queste immagini, anche se forti, potrebbe rovinare l'esperienza pensata dagli sviluppatori.

Inoltre, molti giocatori hanno commentato dicendo che Martha is Dead è un horror chiaramente classificato come un gioco per adulti.

Che ne pensate?

Martha is Dead sarà disponibile dal 24 febbraio su PlayStation, Xbox e PC.

Fonte: Twitter.