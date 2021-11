Daredevil è il misterioso gioco di Marvel ed Amy Hennig?

Giusto un paio di giorni fa è arrivata l'interessante notizia che Amy Hennig, ex creative director presso Naughty Dog (dove ha dato il via alla saga di Uncharted) è al lavoro con Skydance New Media per creare un videogioco su una property Marvel ancora non rivelata, ma comunque completamente originale.

Da allora sono cominciate ad apparire le più svariate ipotesi in proposito, ma alcuni indizi puntano nella direzione di Daredevil, il "diavolo custode" di Hell's Kitchen. Vediamoli insieme.

Il gioco verrà sviluppato sotto l'egida della sola Marvel Games, e quindi non avrà nulla a che fare con altri giochi Marvel in sviluppo. I titoli AAA attualmente noti che vedremo in futuro sono Spider-Man 2, Wolverine e Midnight Suns, quindi chiaramente possiamo togliere dall'equazione questi personaggi e i relativi universi, così come possiamo non considerare gli Avengers e i Guardiani della Galassia, ancora sotto il nome di Square Enix e Crystal Dynamics.

Quali altri eroi abbastanza popolari rimangono, al di fuori delle logiche di mercato di questi titoli e delle eventuali implicazioni con i Marvel Studios? I personaggi papabili sono comunque ancora tantissimi, ma l'ipotesi di Daredevil è tra la più probabili. Si tratta di un eroe diventato molto popolare grazie al serial Netflix, quindi papabile per un gioco appetibile al grande pubblico. Inoltre, è al di fuori delle meccaniche dei diritti degli altri giochi, se escludiamo le piccole connessioni con Spider-Man e l'avere un villain principale in comune (Wilson Fisk).

Il gioco dovrebbe essere un action adventure dinamico e con una spiccata narrativa, proprio come Uncharted. Tra gli eroi Marvel che meglio si adattano per un qualcosa del genere c'è sicuramente proprio Daredevil: magari saranno anche comprese delle sessioni in tribunale nei panni del suo alter ego Matt Murdock!

L'attrice Janina Gavankar ha confermato di essere parte del progetto. Il che vuol dire che interpreterà in motion capture (oltre che con la voce) un personaggio principale. Viaggiando un po' con la fantasia, non possiamo non notare una certa somiglianza dell'attrice americana con Elektra, storica fiamma/alleata/avversaria di Daredevil... anche se chiaramente Gavankar potrebbe essere anche la protagonista del videogioco, da quanto ne sappiamo.

Inoltre, un presunto leak di 4chan risalente all'anno scorso indicava come prossimi videogiochi Marvel uno su Wolverine e uno su Daredevil. Wolverine, effettivamente, è stato recentemente annunciato, anche se potrebbe essere chiaramente solo un caso fortuito di un titolo non così improbabile... staremo a vedere.

