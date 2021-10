PS5 vs Series X/S: Marvel's Guardians of the Galaxy nell'analisi di Digital Foundry

Marvel's Guardians of the Galaxy, disponibile da alcuni giorni su PC, Xbox e PlayStation, si è dimostrato una vera sorpresa per chi attendeva con freddezza il nuovo titolo di Eidos Montreal pubblicato da Square Enix, soprattutto dopo i deludenti risultati di Marvel's Avengers. Il gioco però ha ricevuto un'ottima accoglienza, sia dalla critica che dal pubblico, che sta apprezzando molto questa nuova veste dei Guardiani della Galassia in una piacevole e soddisfacente avventura single player.

Come accade ormai di consueto, anche Digital Foundry ha messo le mani sul gioco, analizzandone approfonditamente le prestazioni e mostrandoci le differenze tra le console di attuale generazione, PlayStation 5 e Xbox Series X ed S.

Marvel's Guardians of the Galaxy is an excellent game, a patch or two away from being something genuinely special. Here's @cataferal with the lowdown: https://t.co/hj526IQYQV pic.twitter.com/yr7LuDRVcM — Digital Foundry (@digitalfoundry) October 30, 2021

Nell'analisi viene innanzitutto sottolineato come siano presenti differenti modalità grafiche: qualità propone una risoluzione 4K con 30fps, mentre prestazioni offre i 60fps con una risoluzione che scende però a 1080p. Il framerate risulta sufficientemente stabile in molte situazioni, ma viene sottolineata qualche difficoltà nei momenti più concitati, in cui il framerate cala fino a 40fps. La differenza di risoluzione tra le due modalità è molto evidente, dovendo passare dal 4K al FullHD. Purtroppo Series S risulta la più 'deludente' delle console current-gen, con il framerate bloccato a 30fps anche in 1080p.

Non c'è quindi un vero e proprio vincitore in questo senso, con prestazioni che si equivalgono su Series X e PlayStation 5 rendendo l'esperienza sostanzialmente identica su entrambe le console. Quello che risulta evidente comunque, è il fatto che i 60fps, anche nelle console più potenti sul mercato, risultano in un compromesso considerevole.

Fonte: Eurogamer.net