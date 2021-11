Marvel's Avengers rimuove microtransazioni e boost XP a pagamento dopo le tante critiche e controversie

Square Enix e Crystal Dynamics stanno rimuovendo i controversi boost di XP a pagamento di Marvel's Avengers come "primo passo per ricostruire la fiducia [dei giocatori] in noi come team".

Square Enix ha affrontato furiose critiche da parte dei giocatori il mese scorso dopo aver iniziato a vendere dei boost per gli XP acquistabili con denaro reale. Inizialmente, la società aveva detto che il gioco avrebbe monetizzato solo attraverso i cosmetici. È stato un passo che la community temeva potesse arrivare da quando Crystal Dynamics ha introdotto un impopolare XP nerf a marzo, e la risposta dei fan all'arrivo dei boost a pagamento è stata rapida e brutale.

Al tempo, Né Square né Crystal Dynamics hanno risposto alle critiche dei giocatori, ma ora, quasi un mese dopo, le società hanno annunciato che Hero's Catalysts e Fragment Extractor saranno rimossi dal negozio di Marvel's Avengers.

"Ci scusiamo per non aver risposto prima alle vostre preoccupazioni sull'aggiunta di materiali di consumo a pagamento nel Marketplace", hanno scritto Square e Crystal Dynamics in una dichiarazione ufficiale pubblicata su Twitter. "Li abbiamo introdotti come un'opzione per una base di giocatori in evoluzione e non li abbiamo visti come pay-to-win poiché non offrono più potere direttamente".

"Dopo aver considerato il vostro feedback, abbiamo deciso che rimuoveremo Hero's Catalysts e Fragment Extractor. Continueranno a essere ricompense ottenibili e quelle già possedute saranno ancora utilizzabili."

"Speriamo che questo possa essere il primo passo per ricostruire la vostra fiducia in noi come team", conclude la dichiarazione. "Il nostro obiettivo continua a essere quello di realizzare il miglior gioco possibile. Grazie per essere parte della community di Marvel's Avengers".

Fonte: Eurogamer.net.