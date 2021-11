Marvel's Avengers dà il benvenuto a Spider-Man in esclusiva PlayStation in un nuovo spettacolare trailer

È passato molto tempo, ma Spider-Man è finalmente pronto per fare il suo debutto in Marvel's Avengers - in esclusiva su console PlayStation, ovviamente - alla fine di questo mese, e lo sviluppatore Crystal Dynamics ha offerto un primo sguardo all'eroe in un nuovo cinematic trailer.

Spider-Man farà il suo debutto in Marvel's Avenger insieme a un nuovo evento intitolato With Great Power, che vede Spidey unire le forze con Black Widow e Ms. Marvel.

"Come un eroe abituato a lavorare da solo, lotterà con le nuove dinamiche del lavoro di squadra. Si unirà a tempo pieno agli Avengers o rimarrà indipendente nella sua lotta contro l'AIM?". Ci sono accenni a questi particolari enigmi personali per Spider-Man nel suo cinematic trailer.

Sebbene Spider-Man sia disponibile solo per i giocatori di Marvel's Avengers su PlayStation 4 e PS5, Crystal Dynamics introdurrà anche una serie di nuove funzionalità per tutti i giocatori come parte del suo aggiornamento del 30 novembre. Ciò include il primo raid del gioco, Discordant Sound.

C'è anche un aumento del livello massimo da 150 a 175, modifiche al sistema di obiettivi settimanali, un nuovo sistema di potenziamento dell'equipaggiamento e molto altro.

L'arrivo di Spider-Man come esclusiva PlayStation non è l'unica controversia che ha perseguitato Marvel's Avengers dalla sua uscita. Square Enix - che ha recentemente ammesso che il gioco "purtroppo non si è rivelato un successo come avremmo voluto" - ha aumentato il grind XP per ogni eroe prima di aggiungere booster XP a pagamento al negozio in-game, nonostante al pre-lancio aveva promesso che non ci sarebbero microtransazioni oltre ai cosmetici. Dopo un significativo contraccolpo, Crystal Dynamics ha annunciato la rimozione dei booster XP dallo store.

Fonte: Eurogamer.net.