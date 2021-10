Marvel's Guardians of the Galaxy a tutta azione in nuovi video gameplay tra combattimenti e boss

Verso la fine di ottobre arriverà Marvel's Guardians of the Galaxy. Il gioco di Square Enix ed Eidos Montreal adatterà il popolare equipaggio spaziale, così come alcuni dei suoi eccentrici personaggi di supporto, in una nuova avventura RPG.

Finora abbiamo visto alcune cose del gioco, ma sembra che gli sviluppatori non abbiamo ancora finito. Ora, abbiamo un paio di nuovi video che mostrano il combattimento e una battaglia contro un boss.

Da IGN, riceviamo un'analisi di come funziona il combattimento. Come probabilmente saprete, controllerete direttamente solo Star-Lord, ma sarete in grado di usare gli altri compagni di squadra e le loro abilità durante il combattimento.

Il combattimento può diventare piuttosto frenetico stando al video qui sotto. C'è anche una boss battle contro Dweller-In-Darkness.

Marvel's Guardians of the Galaxy sarà lanciato il 26 ottobre su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch (tramite cloud streaming) e PC.

Fonte: Gamingbolt.