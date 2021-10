Marvel's Guardians of the Galaxy su PC richiede addirittura 150 GB

Ci sono molti giochi di supereroi in arrivo nel prossimo anno e Marvel's Guardians of the Galaxy sarà il prossimo a uscire.

Il titolo arriverà tra meno di dieci giorni e, prima del suo lancio imminente, Square Enix ha finalmente rivelato i requisiti minimi e consigliati per PC.

Ciò che colpisce di più è che avrete bisogno di 150 GB di spazio di archiviazione per il gioco.

Nel frattempo, con le impostazioni consigliate avrete bisogno di una RAM da 8 GB, un Ryzen 5 1400 o un i5-4460, e una GTX 1060 o una Radeon RX 570. Con le impostazioni consigliate, serviranno 16 GB di RAM, un Ryzen 5 1600 o un i7-4790, insieme a una GTX 1660 Super o una Radeon RX 590.

Marvel's Guardians of the Galaxy uscirà il 26 ottobre per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC.

Requisiti Minimi:

OS: Windows 10 64 bit Build 1803

Processore: AMD Ryzen 5 1400 / Intel Core i5-4460

Memoria: 8 GB RAM

Grafica: NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 570

DirectX: Version 12

Spazio: 150 GB

Requisiti Consigliati:

OS: Windows 10 64 bit Build 1803

Processore: AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i7-4790

Memoria: 16 GB RAM

Grafica: NVIDIA GeForce GTX 1660 Super / AMD Radeon RX 590

DirectX: Version 12

Spazio: 150 GB

Fonte: Gamingbolt.