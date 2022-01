Marvel's Spider-Man 2 sembra già un successo: il reveal trailer supera quota 20 milioni di visualizzazioni

Insomniac Games è stata parecchio impegnata negli ultimi anni ma, senza dubbio, la sua uscita più grande e di maggior successo negli ultimi tempi è stata quella di Marvel's Spider-Man.

Un sequel diretto del gioco è stato annunciato l'anno scorso e non sorprende che i fan siano più che entusiasti del prossimo titolo.

Ebbene, il trailer di rivelazione di Marvel's Spider-Man 2, che ha debuttato al PlayStation Showcase nel settembre 2021, ha superato i 20 milioni di visualizzazioni totali fino ad oggi. Questo riguarda solo il trailer caricato dal canale PlayStation ufficiale, tenendo conto di tutti gli altri video caricati da diversi canali PlayStation e Marvel regionali, il numero risulta ovviamente molto più alto.

Marvel's Spider-Man 2 promette di essere un gioco ambizioso, secondo gli sviluppatori, e apparentemente avrà un tono molto più oscuro rispetto al passato. C'è ancora molto che non sappiamo sul gioco, ma con il lancio su PS5 previsto per il 2023, Sony e Insomniac hanno ancora molto tempo per rivelare i dettagli del sequel.

Fonte: Gamingbolt.