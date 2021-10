Marvel's Spider-Man 2 avrebbe anche Mysterio e Lizard tra i tanti villain. Rumor anche sui poteri

Non è passato molto tempo dall'annuncio a sorpresa di Marvel's Spider-Man 2 in sviluppo presso Insomniac Games, naturalmente come esclusiva PlayStation 5. Manca molto tempo al rilascio del gioco, previsto per il 2023, ma non mancano invece i rumor relativi a cosa possiamo aspettarci, ad esempio riguardo ai villain che saranno inseriti, ma anche su alcune meccaniche specifiche del gioco.

Sembra infatti che i giocatori potranno scegliere liberamente e in qualsiasi momento se giocare nei panni di Peter Parker o di Miles Morales e la controparte non scelta sarà controllata dall'IA. Peter dovrebbe ottenere la tuta del simbionte Venom abbastanza presto nel gioco, ottenendo le braccia meccaniche che possono essere viste nel trailer di annuncio.

Uno dei villain che si troverà a combattere sarà Kraven il Cacciatore, che dovrebbe essere il villain principale o comunque uno dei più importanti all'interno del gioco. Insieme a lui, sempre secondo il leak, saranno presenti Lizard e Mysterio.

La PS5 sarà sfruttata al massimo da Spider-Man 2, e pare che siano stati migliorati molto sia il movimento tramite ragnatela che l'arrampicata sui muri per rendere il movimento il più fluido possibile.

In conclusione, ricordiamo che queste informazioni provengono da una fonte anonima, quindi come sempre il suggerimento è di prenderle con le pinze, nonostante sembrino comunque piuttosto verosimili. Sony e Insomniac al momento, oltre al trailer di annuncio, non hanno fatto alcuna dichiarazione ufficiale riguardo Marvel's Spider-Man 2 e probabilmente questo non cambierà per diverso tempo.

Fonte: comicbook