Marvel MMO in arrivo dagli sviluppatori di DC Universe Online

Gli sviluppatori di DC Universe Online stanno realizzando un MMO con gli eroi della Marvel.

Dimensional Ink Studios, sta lavorando a un gioco MMO basato sui protagonisti Marvel, secondo una presentazione agli investitori.

Questa presentazione per gli investitori è stata pubblicata online dalla società madre Enad Global 7 (EG7) e individuata dall'utente Twitter e streamer Twitch Miller.

Lo sviluppo di questo MMO non annunciato è guidato da Jack Emmert, che ha co-fondato Cryptic Studios, e ha progettato e diretto City of Heroes. Attualmente guida DC Universe Online da 10 anni.

EG7 (DCUO/Everquest devs' parent company) released their Q3 '21 financials, and confirmed the unannounced AAA Marvel MMO that appeared in the GeForce Now leak and which had previously been cancelled in 2018 as the studio faced financial hardships has officially been REVIVED!! https://t.co/ho2gZcipa5 pic.twitter.com/jjVlMLHn1u — Miller (@mmmmmmmmiller) November 26, 2021

Questo è tutto ciò che sappiamo per ora, ma vale la pena notare che Daybreak Game Company, ha lavorato su un MMORPG Marvel alcuni anni fa, ma a quanto pare il progetto è stato cancellato, scatenando una serie di licenziamenti alla fine del 2018.

Vale anche la pena notare che Cryptic Studios ha lavorato su Marvel Universe Online nel 2006, prima che Microsoft lo cancellasse nel 2008. Marvel Universe Online è poi rinato come Champions Online. Marvel Heroes di Gazillion Entertainment è stato lanciato nel 2013, ma è stato chiuso alla fine del 2017.

Nel frattempo, DC Universe Online otterrà un aggiornamento grafico e "il più grande contenuto di espansione fino ad oggi" nel 2023, stando alla presentazione agli ivestitori.

Fonte: Eurogamer.net.