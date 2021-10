Marvel's Avengers sotto attacco per le microtransazioni: minacce e persecuzioni nei confronti di Crystal Dynamics

Alcuni giorni fa Crystal Dynamics ha introdotto in Marvel's Avengers un elemento che ha fatto storcere il naso a molti utenti: si tratta dei boost di esperienza che possono essere ottenuti a pagamento, per avere dei miglioramenti immediati ai personaggi.

L'ira dell'utenza è legata al fatto che, secondo i giocatori, gli sviluppatori sono venuti meno ad una promessa fatta nei mesi precedenti di non introdurre mai microtransazioni pay-to-win nel gioco. La motivazione dell'inserimento di questi elementi a pagamento è ufficialmente di facilitare l'esperienza dei nuovi giocatori, considerato l'ampio contenuto presente ora nel gioco.

Per quanto si possa discutere della questione etica e morale relativa all'introduzione di questi XP boost ottenibili con denaro reale, resta comunque da condannare la reazione di alcuni utenti, che sono arrivati anche a minacciare e perseguitare i membri del team di Crystal Dynamics. In un post sul Reddit ufficiale di Marvel's Avengers, lo studio è intervenuto al riguardo, dichiarando che questo tipo di comportamento non sarà tollerato.

"Le decisioni dello studio non sono prese da una sola persona, ma da un gruppo di leader. Accogliamo positivamente tutti i feedback, ma non se sono inappropriati, con minacce o attacchi personali ai membri del team della community. (...) Aiutateci a mantenere civili e produttivi i toni del confronto, mentre continuiamo a lavorare per rendere Marvel's Avengers un'esperienza divertente e intrattenente per tutti voi."

Fonte: Reddit