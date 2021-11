Marvel's Avengers è 'una delusione' ed è Square Enix stessa ad ammetterlo

Dal lancio di Marvel's Avengers è passato più di un anno e nonostante le patch ed i nuovi contenuti, il gioco non è riuscito ancora a decollare. Ora, anche Square Enix ha ammesso che il gioco di Crystal Dynamics è stata una delusione e che il modello di live service non ha funzionato.

Marvel's Avengers è stato tra i titoli discussi durante il report annuale di Square Enix e, senza fronzoli, è stato descritto come una vera e propria delusione. Nel report si legge: "Siamo stati in grado di superare queste sfide e lanciare il gioco, ma sfortunatamente non si è rivelato un successo come avremmo voluto".

Tuttavia Square Enix ha dichiarato di non voler abbandonare i GaaS. "Il modo in cui creiamo nuove esperienze incorporando questa tendenza nel nostro design del gioco è una domanda chiave a cui dovremo rispondere in futuro". Sfortunatamente nel documento condiviso non c'è nessuna informazione sul futuro di Marvel's Avengers. Anzi, ci sono dei suggerimenti che indicano il contrario, ovvero che Square Enix potrebbe prepararsi a gettare la spugna e provare un nuovo GaaS tramite uno sviluppatore diverso.

Nelle notizie correlate Crystal Dynamics ha annunciato che rimuoverà i boost XP tanto aspramente criticati dai giocatori.

Fonte: The Gamer