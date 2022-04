Marvel's Avengers per PS5 crasha? L'hotfix è disponibile, ma molti giocatori hanno dovuto resettare i progressi

Pochi giorni fa Marvel's Avengers si è aggiornato: tuttavia le modifiche hanno influenzato il gioco negativamente, tanto che diverse persone su PS5 registravano arresti anomali. Ora, l'hotfix è arrivato, ma come soluzione temporanea Crystal Dynamics aveva chiesto ai giocatori di resettare la campagna. In questo modo molti di loro hanno perduto i progressi.

"Il nostro team continua a indagare su un problema che causa arresti anomali ad alcuni giocatori PS5. Riteniamo di aver individuato una soluzione che è attualmente in fase di implementazione e test. Speriamo di avere altre notizie domani mattina, quindi continueremo a tenervi informati", hanno spiegato il 30 marzo.

Durante il lavoro sulla patch, Crystal Dynamics ha fornito agli utenti una soluzione temporanea, ovvero entrare in Operazioni e riavviare il processo principale della campagna. In questo modo i giocatori sarebbero riusciti a rientrare in Marvel's Avengers, perdendo però tutti i progressi fatti.

In the meantime, here's a workaround that is resolving the issue for some players - just note that it will reset your campaign progress: — Marvel's Avengers (@PlayAvengers) March 30, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

We have released an update on PS5 that addresses the crash issue that some players have been having. Please let us know if you continue to have the problem. — Marvel's Avengers (@PlayAvengers) March 31, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Il giorno dopo Crystal Dynamics ha annunciato l'arrivo dell'hotfix che corregge questo problema, ma ciò ha generato il malcontento di coloro che hanno dovuto resettare i progressi per poter giocare.

Fonte: PlayStation Life Style