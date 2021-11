Marvel's Avengers finalmente Spider-Man! Data di uscita di diversi nuovi contenuti

I fan di Marvel's Avengers hanno finalmente una data di uscita per Spider-Man. Il personaggio esclusivo per PlayStation in arrivo solo sulle versioni PS4 e PS5 del gioco arriverà il 30 novembre insieme all'evento Spider-Man: With Great Power Hero, che consentirà ai giocatori di vivere la storia di Spider-Man attraverso sfide sbloccabili.

"Peter Parker scopre il nuovo piano di AIM per acquisire la tecnologia che potrebbe rendere l'esercito di Synthoid inarrestabile e il dominio totale inevitabile", si legge nella descrizione sul sito ufficiale. "Deve collaborare con gli Avenger per fermare questa minaccia incombente e stringere un'amicizia provvisoria con Ms. Marvel e Black Widow mantenendo la sua identità nascosta. Essendo un eroe abituato a lavorare da solo, dovrà lottare con le nuove dinamiche del lavoro in squadra. Si unirà a tempo pieno agli Avenger o rimarrà indipendente nella sua lotta contro l'AIM?".

Non solo Spider-Man: sempre il 30 novembre i giocatori saranno in grado di partecipare al raid contro Klaw, inoltre ci saranno nuovi cosmetici guadagnabili e altre attività che arricchiranno l'esperienza di gioco.

Mark those calendars! A slew of content and reworks is all dropping on November 30!



? Klaw Raid: Discordant Sound

?? Gear Upgrade and Resources Reworks

? Earned Cosmetics

?? Spider-Man Hero Event for PS4 and PS5

? ...and more!



Read - https://t.co/W68pC9UlC2 pic.twitter.com/YcNMzXleog — Marvel's Avengers (@PlayAvengers) November 4, 2021

A questo link potete trovare tutti i dettagli sui contenuti di Marvel's Avengers in arrivo il 30 novembre.

