Marvel's Avengers, gli sviluppatori non sono ancora pronti a mostrare la nuova roadmap

Il videogioco d'azione Marvel's Avengers è stato lanciato alla fine del 2020 nel mezzo di una spirale di delusioni e da allora Crystal Dynamics ha cercato di migliorare l'esperienza di gioco con novità e nuovi supereroi.

Dopo il lancio di Spider-Man esclusivamente su sistemi PlayStation, i piani della compagnia nordamericana sono stati completati. Tuttavia, come ora abbiamo appreso grazie ad un nuovo post, Marvel's Avengers non è ancora pronto per mostrare la sua prossima tabella di marcia con i contenuti futuri che arriveranno nel gioco per cercare di raddrizzare la situazione.

"Non vediamo l'ora di condividere di più sui nostri piani a lungo termine e lo faremo non appena i nostri team finalizzeranno i programmi di sviluppo e rilascio. Abbiamo adorato le nostre avventure insieme e siamo entusiasti di mostrare e condividere con voi le avventure che abbiamo pianificato con nuovi modi di combattere, nuovi eroi, nuove sfide da affrontare e come intendiamo continuare ad espandere Marvel's Avengers". E' chiaro che non è ancora il momento di annunciare la prossima tabella di marcia, che è ancora in fase di elaborazione.

Ci sono state alcune speculazioni sul fatto che Marvel's Avengers potrebbe smettere di ricevere ulteriore supporto considerando il basso numero di giocatori, ma l'anno scorso Crystal Dynamics ha anche chiarito che avrebbero continuato a supportarlo per gli anni a venire.

