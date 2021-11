Marvel's Avengers, un video gameplay di Spider-Man in azione. Il DLC non avrà missioni storia legate al personaggio

Spider-Man arriverà su Marvel's Avenger il 30 novembre, in esclusiva per le versioni PS5 e PS4. Dopo la prima occhiata in un trailer con sequenze, IGN ha svelato il primo gameplay dove possiamo vedere il supereroe in azione con la consueta lista di movimenti del personaggio: corsa, acrobazie e utilizzo di lanciatori di ragnatele. Il video rivela anche alcune delle skin alternative - circa 40 - che Peter Parker potrà utilizzare.

Ovviamente, il personaggio non avrà missioni della storia associate, ma sarà un evento eroe che consentirà di partecipare ai contenuti esistenti e nuovi con Spider-Man. La sensazione di gioco è simile a quella di Black Panther ma anche più agile: sarete in grado di combinare pugni e calci con altri tipi di piroette e salti. Tra le sue abilità speciali abbiamo una bomba ragnatela o l'uso di un drone.

"I giocatori vivranno la storia di Spider-Man attraverso sfide sbloccabili intessute nell'ambito di Marvel's Avengers", hanno spiegato Square Enix e Crystal Dynamics. "Peter Parker viene a sapere di una nuova minaccia mortale e deve collaborare con i Vendicatori per impedire all'AIM di acquisire la tecnologia che potrebbe rendere inarrestabile il suo esercito sintetico. Pur insistendo nel mantenere nascosta la sua identità, Parker fa amicizia con Ms. Marvel e Black Widow. Si unirà ai Vendicatori a tempo pieno o rimarrà indipendente nella sua lotta contro l'AIM?".

Ricordiamo che Spider-Man si unirà a Marvel's Avengers il 30 novembre. Il DLC è esclusivo per le versioni PS4 e PS5 del gioco.

