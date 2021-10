Marvel's Guardians of the Galaxy è disponibile! Ecco il nuovo trailer

Allacciate le cinture e preparatevi a partire per una folle corsa nel cosmo. Marvel's Guardians of the Galaxy è disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e in streaming con GeForce NOW. Marvel's Guardians of the Galaxy è disponibile anche su Nintendo Switch in versione cloud in alcune regioni. Per festeggiare, il team ha pubblicato un nuovo trailer ricco di dettagli sull'esperienza di gioco, che in meno di un minuto vi racconta tutto quel che c'è da sapere.

Realizzato da Eidos-Montréal in stretta collaborazione con Marvel Entertainment, Marvel's Guardians of the Galaxy è un gioco d'azione/avventura per giocatore singolo che reinterpreta in modo tanto originale quanto autentico i celebri Guardiani della Galassia.

"Lavorare fianco a fianco con Marvel Entertainment per dare vita alla nostra versione dei Guardiani della Galassia è stata un'esperienza incredibile per tutto il team di Eidos-Montréal", ha affermato David Anfossi, Head of Studio di Eidos-Montréal. "Non vediamo l'ora che i fan giochino a Marvel's Guardians of the Galaxy e facciano vedere all'universo di che pasta sono fatti indossando, per la prima volta in assoluto, i panni e gli stivali-razzo di Star-Lord."

In Marvel's Guardians of the Galaxy il giocatore interpreterà Star-Lord, autoproclamato leader dei Guardiani della Galassia, e dovrà guidare la squadra in combattimento, durante l'esplorazione e nelle conversazioni. Esplorando il cosmo si scopriranno nuovi supereroi, nuovi supercattivi e nuovi mondi. Oltre a poter potenziare i Guardiani, provare gli oltre 40 costumi presenti in gioco... e non solo!

"Eravamo certi che il team di Eidos-Montréal sarebbe stata la scelta giusta per creare una versione originale, autentica e divertente dei Guardiani, e infatti così è stato", ha dichiarato Jay Ong, EVP ed Head di Marvel Games. "Speriamo davvero che i fan apprezzino questa versione inedita dei celeberrimi Guardiani della Galassia e si divertano a esplorare il nostro folle universo."

Per finire in bellezza, la colonna sonora del gioco vanta più di 30 hit in arrivo direttamente dagli anni '80, brani di artisti del calibro di Bonnie Tyler, Rick Astley, KISS, Hot Chocolate, Mötley Crüe e tantissimi altri.