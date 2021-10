Marvel's Guardians of the Galaxy in un nuovo trailer tutto per Cosmo, il cane spaziale

Attraverso un comunicato stampa, Eidos-Montréal ha pubblicato un nuovo filmato di Marvel's Guardians of the Galaxy che vede protagonista il cane spaziale Cosmo, i Guardiani e un'orda di adorabili cuccioli.

Nel filmato, ambientato nella sua base su Knowhere, Cosmo si insegue la coda, gioca a riportare gli oggetti e ringhia minacciosamente verso Rocket, il tutto mentre cerca di svelare gli ultimi misteri intergalattici insieme a Star-Lord.

Cosmo è un ex cane spaziale sovietico che al momento ricopre i ruoli di capo della sicurezza di Knowhere e padre di una cucciolata di cagnolini spaziali russi. Grazie alle sue capacità psichiche e telepatiche che gli permettono di comunicare con gli esseri umani, i procioni e gli alberi, Cosmo sarà un prezioso alleato per i Guardiani durante i loro viaggi negli angoli più oscuri e profondi dello spazio. Qui di seguito potete dare uno sguardo a questo nuovo trailer.

Marvel's Guardians of the Galaxy sarà disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e in streaming con GeForce NOW il 26 ottobre 2021. Marvel's Guardians of the Galaxy è in arrivo anche su Nintendo Switch in versione cloud, a partire dal 26 ottobre.