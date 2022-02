Marvel's Midnight Suns sarà 'l'opposto di XCOM' afferma il director

Il director di Marvel's Midnight Suns ha condiviso in un'intervista ad EDGE qualche dettaglio in più sul suo prossimo gioco in via di sviluppo. Marvel's Midnight Suns è un nuovo GdR tattico ambientato nel lato oscuro del Marvel Universe, in cui il giocatore si troverà faccia a faccia con le forze demoniache degli inferi e dovrà unirsi ai Midnight Suns, l'ultima linea di difesa della Terra.

Jake Solomon, che ha guidato anche lo sviluppo di XCOM 2 ha dichiarato: "Midnight Suns è un altro passo nella direzione di raccontare una storia inedita al giocatore e avrà diverse meccaniche interessanti. I nemici ad esempio hanno un simbolo sulla loro bandiera che dice 'Attaccherò questo eroe il prossimo turno'. E le capacità degli eroi dicono esattamente cosa faranno. Abbiamo un elemento di probabilità nel gioco, ma tutto il resto in Midnight Suns è molto esplicito. E' possibile pianificare le azioni in anticipo".

Mentre XCOM 2 mette l'umanità saldamente in secondo piano grazie alla potenza e all'imprevedibilità dei nemici alieni, Marvel's Midnight Suns sfrutterà appieno le abilità sovrumane degli eroi. In qualche modo quindi, secondo il director, Midnight Suns è "fondamentalmente l'opposto di XCOM. Non sei bloccato su questa mappa con alieni terrificanti: i cattivi sono terrorizzati da te. Meccanicamente, tematicamente, è solo XCOM completamente invertito".

Marvel's Midnight Suns è stato rinviato lo scorso anno e dovrebbe uscire nella seconda metà del 2022.

