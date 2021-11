Marvel's Midnight Suns è stato rinviato, Firaxis ha bisogno di più tempo

Inizialmente previsto per la primavera dell'anno prossimo, Marvel's Midnight Suns è stato appena rimandato alla seconda metà del 2022, come riportato da un tweet sull'account ufficiale del gioco e dal sito del titolo, prontamente aggiornato.

Il messaggio è piuttosto convenzionale e simile a tanti altri visti, purtroppo, negli scorsi mesi: gli sviluppatori si dicono onorati di poter lavorare al titolo e di avere una community di grandi fa, e che i mesi di sviluppo extra serviranno ad aggiungere "più storia, cinematiche e una pulizia generale, che sarà essenziale nell'aiutarci a rendere la nostra visione realtà".

Marvel's Midnight Suns è un nuovo GdR tattico ambientato nel lato oscuro del Marvel Universe, in cui il giocatore si troverà faccia a faccia con le forze demoniache degli inferi e dovrà unirsi ai Midnight Suns, l'ultima linea di difesa della Terra.

We have an important development update to share with our fans pic.twitter.com/ycNDCVtbwD — Marvel's Midnight Suns (@midnightsuns) November 3, 2021

Il personaggio protagonista è Hunter, il primo eroe originale e personalizzabile nel Marvel Universe, che si ritroverà a guidare eroi leggendari tra cui Avengers, X-Men, Runaways e tanti altri, con la possibilità di personalizzare la squadra e scegliere le abilità più adatte al proprio stile di gioco. Il gioco è previsto su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.