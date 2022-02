Marvel's Spider-Man 2 e Wolverine per un insider sono ancora lontani dal mostrarsi

Marvel's Spider-Man 2 e Wolverine sono stati annunciati a settembre 2021 per PS5. A quel tempo, a Spider-Man 2 era stata condivisa una finestra di lancio del 2023, con Wolverine che invece recava semplicemente la dicitura "in sviluppo".

Da allora, non abbiamo sentito nulla dei giochi né abbiamo visto nulla oltre ai trailer di settembre 2021. Detto questo, con le voci che circolano secondo cui un importante PlayStation State of Play si verificherà il mese prossimo a marzo, c'è stato un dibattito sui social che ha coinvolto come volevasi dimostrare questi due giochi. A tal fine, il famoso insider e leaker del settore, Tom Henderson ha detto la sua.

Henderson, che ha riportato notizie rivelatesi vere in passato, ha dichiarato: "Personalmente non credo che vedremo nulla riguardo Marvel's Spider-Man 2 e Wolverine fino alla seconda metà dell'anno a causa delle date di uscita previste per il 2023-2024".

I personally don't think we'll see anything on Spider-Man 2 and Wolverine until the latter half of the year due to their expected release dates of 2023-2024. pic.twitter.com/CY0JuyE4IE — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) February 23, 2022

Per adesso, nessuna delle parti implicate, ovvero PlayStation e Insomniac Games, ha affrontato in alcun modo questi rumor. Ai fan non resta quindi che attendere eventuali annunci ufficiali che arriveranno prossimamente.