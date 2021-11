Marvel's Spider-Man e il combattimento contro il boss finale ridotto per evitare il crunch

Insomniac Games ha rivelato tramite il CEO Ted Price, che la lotta contro l'ultimo boss di Marvel's Spider-Man è stata abbreviata. In un'intervista a Develop:Brighton, riportata da GamesIndustry, Ted Price svela dettagli dello scontro finale e che hanno dovuto scendere a compromessi sia per l'inquadratura nella narrazione sia per motivi legati al sovraccarico di lavoro (ovvero il crunch).

"La squadra ha fatto un passo indietro e ha pensato a cosa fosse importante per i giocatori, ovvero la rottura del rapporto tra Peter e il suo vecchio mentore, il dottor Octopus. Ha ripensato alla lotta e il team si è reso conto che non avevano bisogno di distruggere mezza New York per recuperare la relazione. Di conseguenza, la battaglia finale è molto più vicina e più personale, ha un impatto emotivo molto maggiore di quanto pianificato e si adatta al tempo che abbiamo avuto".

"Questo processo è l'ideale. Succede sempre? Assolutamente no. Nello stress della produzione frenetica, spesso ci sentiamo come se non riuscissimo a staccare il piede dall'acceleratore, ma spesso è quello che serve. rompere e trovare un modo migliore, piuttosto che essere trascinato nei guai e causare potenziali danni alla salute".

Il franchise di Spider-Man è stato uno dei fiori all'occhiello di PlayStation e dello studio, che sta già lavorando al nuovo gioco della serie, Marvel's Spider Man 2, in arrivo nel 2023. Sempre durante l'intervista Price ha parlato che Insomniac Games è contro il crunch.

