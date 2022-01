Marvel's Spider-Man Miles Morales per PS5 su Amazon ad un'offerta pazzesca

Spider-Man Miles Morales è uscito in concomitanza con PlayStation 5 nel 2020, ma se ancora non vi siete addentrati in questa nuova avventura, allora potreste pensare di farlo adesso.

Amazon sta vendendo Miles Morales per la console next-gen ad un prezzo davvero vantaggioso. Sarete in grado di acquistare il gioco ad un prezzo di 35 euro anziché 60,99 euro, risparmiando così il 30%. Un affare assolutamente da non perdere se ancora non avete acquistato il gioco.

"Vivi l'ascesa di Miles Morales, un nuovo eroe che deve imparare a padroneggiare nuovi incredibili ed esplosivi poteri per diventare la sua personalissima versione di Spider-Man. Nell'ultima avventura della serie Marvel's Spider-Man, l'adolescente Miles Morales cerca di ambientarsi in un nuovo quartiere mentre segue le orme del suo mentore, Peter Parker, come nuovo Spider-Man" recita la descrizione del gioco. Qui di seguito potete trovare il link per acquistarlo.

L'offerta di Marvel's Spider-Man Miles Morales è a tempo limitato perciò approfittatene!