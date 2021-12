Marvel's Spider-Man su PS5 riceverà due skin a tema Spider-Man No Way Home

Con l' uscita di Spider-Man: No Way Home prevista per il 15 dicembre, Insomniac Games aggiunge alcuni nuovi costumi a Marvel's Spider-Man: Remastered. Peter Parker potrà indossare la nuova tuta nera e oro - che include alcune rune in stile Dr. Strange intorno alle mani - e la tuta da ragno rossa, dorata e blu vista sul poster di No Way Home.

Queste skin arriveranno sulla versione rimasterizzata di Marvel's Spider-Man il 10 dicembre, appena cinque giorni prima della data di debutto di No Way Home. Come la tuta di Sam Raimi e altre tute di aggiornamento gratuito, è probabile che nessuno di questi costumi ispirati al film arriverà con un nuovo potere. Dovrebbero sbloccarsi immediatamente anche per i giocatori, senza che debbano acquistarli con la valuta di gioco.

Vale la pena notare che queste due nuove tute sono esclusive per PlayStation 5 Marvel's Spider-Man: Remastered e non appariranno nella versione originale del gioco. L'unico modo per ottenere questa versione rimasterizzata è acquistare Marvel's Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition.

Two new suits inspired by #SpiderManNoWayHome?exclusively in movie theaters Dec. 17th?are coming Dec. 10th to Marvel?s Spider-Man Remastered, only available on PlayStation 5 as part of Marvel?s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition!



Ricordiamo che attualmente Insomniac Games sta lavorando a Marvel's Spider-Man 2 che dovrebbe arrivare nel 2023.

