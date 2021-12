Marvel's Spider-Man riceve le skin esclusive PS5 No Way Home ma è polemica: Insomniac risponde

Insomniac ha recentemente annunciato che Marvle's Spider-Man Remastered riceverà due nuovi costumi ispirati a No Way home. Questi abiti usciranno questo mese, probabilmente in coincidenza con il film. Sebbene questa sia una notizia entusiasmante, alcuni fan hanno espresso rabbia online, poiché le skin saranno esclusiva PlayStation 5.

Un fan scontento ha risposto all'annuncio su Twitter dicendo: "Sarebbe stato così difficile lanciarlo sulla versione PS4, considerando che le PS5 sono quasi impossibili da ottenere e molte persone non ne hanno una?" Insomniac ha risposto: "Dalla sua uscita nel 2018, abbiamo aggiornato Marvel's Spider-Man (PS4) 19 volte, aggiungendo più costumi e caratteristiche di quanto originariamente previsto. Ogni patch è stata tecnicamente più complessa, in particolare per il mantenimento delle prestazioni di streaming dell'HDD PS4".

"Per garantire che i fan continuino a godersi Marvel's Spider-Man (PS4) alle sue prestazioni ottimali, abbiamo preso la difficile decisione di lanciare questi nuovi costumi per Marvel's Spider-Man Remastered (PS5) dove il nostro motore PS5 ci consente di aggiornare il gioco senza compromettere l'esperienza del giocatore".

To ensure fans continue enjoying Marvel?s Spider-Man (PS4) at its optimal performance, we?ve made the difficult decision to release these new suits for Marvel?s Spider-Man Remastered (PS5) where our PS5 engine allows us to update the game without jeopardizing player experience. — Insomniac Games (@insomniacgames) December 6, 2021

Nel tentativo di mantenere la versione PS4 del gioco in uno stato giocabile e fluido, Insomniac sta interrompendo gli aggiornamenti. Nonostante i fan siano delusi, specialmente visto che PlayStation 5 è ancora molto difficile da ottenere, questa mossa ha senso.

Nell'attesa di poter acquistare una PlayStation 5 ricordiamo che Insomniac ha in sviluppo Spider-Man 2 che dovrebbe arrivare nel 2023.

