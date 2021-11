Marvel's Wolverine sembra un perfetto concentrato di violenza in questi nuovi dettagli

Con Marvel's Spider-Man 2 che a meno di sorprese dovrebbe essere il prossimo progetto targato Insomniac Games ad arrivare sul mercato, potrebbe passare parecchio tempo prima di dare un'occhiata da vicino all'altra esclusiva PS5 in sviluppo presso gli studi del team californiano.

Marvel's Wolverine è ancora molto lontano ma grazie a un annuncio di lavoro condiviso su Twitter potremmo avere le primissime informazioni sui toni e perché no il gameplay del gioco. L'head of technology Shaun McCabe e il principal designer Drew Murray parlano chiaro: la violenza sembra davvero un cardine dell'esperienza.

Insomniac Games sta cercando un gameplay programmer e un gameplay engineer e quanto scritto è musica per le orecchie dei fan di Wolverine: "stiamo cercando un gameplay programmer che si focalizzi sull'eroe del gioco per aiutarci a costruire la quintessenza dell'esperienza nei panni di Logan per Marvel's Wolverine. Se i controlli e il comportamento dell'eroe, la gestione della telecamera e gli artigli sono tra le vostre passioni fatevi avanti".

We're looking for a gameplay engineer @insomniacgames to focus on our hero, #Wolverine. If you're into creating cuts, slashes, gouges, severs, gashes, stabs, *snikts* and everything else that goes with moving and playing as Logan (there's a lot more!), link to apply below! https://t.co/6B6whF5ceE — Drew Murray (@DrewMaru29) November 5, 2021

Ma soprattutto: "stiamo cercando un gameplay engineer che si concentri sul nostro eroe, Wolverine. Se siete appassionati nel creare tagli, sfregi, solchi, recisioni, squarci, pugnalate e tutto ciò che riguarda muoversi e giocare come Logan (c'è molto di più!), proponetevi per il posto".

Gore, violenza, persone trafitte, arti recisi e chi più ne ha ne metta, questi sono alcuni aspetti del gioco che traspaiono dalle parole di Insomniac.

D'altronde Wolverine è un personaggio brutale, animalesco che non si fa di certo troppi scrupoli quando si tratta di pura violenza. Incrociamo quindi le dita sperando di avere tra le mani un videogioco maturo, crudo e decisamente fedele al più autentico dei Wolverine.

