Mass Effect 3 immaginato in un finale alternativo e commovente

Dopo che alcuni ex sviluppatori hanno parlato dei retroscena dietro i finali alternativi di Mass Effect 3, ecco che arriva un fan a immaginare e disegnare un triste epilogo per l'ultimo capitolo della trilogia.

Come sappiamo il finale di Mass Effect 3 cambia in base al vostro livello di reattività, che a sua volta dipende da centinaia di decisioni piccole e grandi prese nel gioco, anche da incontri casuali in cui vi siete schierati con una determinata parte. L'utente Twitter Skyllianhamster ha disegnato un epilogo alternativo basato sul fatto che la persona con cui Shepard ha una maggiore intesa sarebbe anche quella che ha il compito di uccidere il protagonista.

Nel recente post su Twitter, Skyllianhamster ha disegnato una serie di immagini che mostrano come sarebbe la fine del gioco se il finale con un livello di reattività basso si fosse verificato nel caso in cui Shepard avesse avuto una maggiore intesa con Liara. Come possiamo vedere, i due personaggi si scontrano e nessuno dei due sfortunatamente ne esce vincitore. Nell'epilogo, i genitori di Shepard e Liara si vedono piangere al funerale delle figlie sotto la pioggia accompagnati dalla citazione "Nessun genitore dovrebbe dover seppellire il proprio figlio".

Skyllianhamster ha anche una pagina Tumblr in cui è possibile dare uno sguardo a tutte le sue immagini legate appunto all'universo di Mass Effect.

Fonte: Twinfinite